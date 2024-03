(Di venerdì 15 marzo 2024) Bellaria Igea Marina (Rimini) -tivo di rapina, fortunatamente andato in fumo, ai danni del dottor Luciano Brighi, notodi Bellaria. Ieri, attorno alle 19, il professionista è uscito dal suo ambulatorio in via Aldo Moro, a ridosso del parco di Belverde. Stava salendo in macchina, quando è stato raggiunto da quello che è stato descritto come un "ragazzino" con il cappuccio dell'eskimo calcato sul viso. "che hai", ha detto il malvivente, mostrando al medico unche nascondeva sotto l'eskimo. Sono stati momenti di paura, con il 74enne Brighi che ha cominciato ad urlare richiamando l'attenzione della sua segretaria e del conducente di un furgone che stava passando in quel momento. A quel punto il rapinatore ha preferito desistere, fuggendo a ...

"Dammi tutti i soldi che hai": tenta di rapinare il dermatologo con un coltello all’uscita dall’ambulatorio

