Dalmat | «Inter | rigori sbagliati? Successo anche ai migliori Un rimpianto!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) A due giorni dalla dolorosa uscita dalla Champions League dell’viene sul tema l’ex calciatore Stephane, che analizza quantocontro l’Atletico Madrid.– Stephanevistato da Sportitalia, commenta la sfida dell’in Champions League di mercoledì scorso: «Cosa non ha funzionato contro l’Atletico Madrid? Per me la qualificazione l’l’ha persa nel match d’andata: per come si era messa la partita, andava chiusa a San Siro. Vittoria per 1-0, è vero, ma per le occasioni avute dai nerazzurri, quella era una partita da vincere 3-0 con un po’ di cattiveria in più.perché poi si sapeva che il ritorno sarebbe stato più duro. Se mi aspettavo un Atletico ...