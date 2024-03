Dall’osservatore al data specialist | ecco come cambia il modo di costruire le squadre L’esperto | “Proviamo ad anticipare il mercato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si dice che quando i soldi manchino, nel calcioserva inventiva. Ma quando invece ci sono? La risposta, in realtà, è la stessa. Perché se prima le società si appoggiavano agli scout e ai contatti sul territorio, ora hanno scelto una via diversa. A dirla tutta, complementare: il dato e il computer. Se n’è parlato tanto la scorsa estate, quando il Milan stravolse la sua organizzazione societaria per approntare una strategia più tecnologica con risultati anche interessanti. L’idea di fondo è quella di ridurre il margine di errore quando viene proposto l’investimento: spesso funziona. A volte no. Chiedere a Danilo Iervolino, che sta precipitando in Serie B con la Salernitana per operazioni diche non si sono rivelate all’altezza. “Le scelte estive sono tutte di De Sanctis” ha dichiarato il presidente dei granata al Corriere dello Sport, ...