Dalle armi al voto Usa | così il 2024 può essere decisivo per la guerra in Ucraina

Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi iddio. Un modo di dire che probabilmente rimbomba nelle stanze di Bruxelles. L’economia globale rallenta, i tassi di crescita non sono più quelli di ... (ilfattoquotidiano)

Nel febbraio del 2022, in seguito all’invasione russa, in Ucraina vennero dichiarate la legge marziale e la mobilitazione generale. Da allora gli uomini tra i 18 e i 60 anni non sono autorizzati a ... (tpi)