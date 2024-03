Dalla Groenlandia all’Egitto | von der Leyen vola alle frontiere d’Europa in cerca di risorse e di voti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dura la vita della presidente candidata. Da quando ha rotto gli indugi e annunciato la sua corsa per un bis alla guida della Commissione europea, poco meno di un mese fa, Ursula von dersi trova nella delicata posizione di chi deve tenere i piedi in due scarpe: quella istituzionale di una presidente uscente e quella politica della candidata in corsa. Equilibrismo reso più difficile da un fattore interno e da uno esterno. Quello esterno: l’Ue si sente sotto attacco, prossima vittima sacrificale di una possibile tremenda tenaglia Putin–Trump. E deve dunque correre per rendersi davvero indipendente – sul piano militare, economico, energetico – prima che sia troppo tardi. Quello interno: è tutt’altro che chiaro quale sarà la maggioranza politica che eleggerà – se la eleggerà – von derper un secondo mandato. Nel dubbio, a correre deve essere ...