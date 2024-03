Dalla bici di Papa Francesco all' abito grigio indossato da George Michael | tutto da comprare all' asta

Ottobriano (Pavia) – Grave incidente oggi, lunedì 4 marzo, a Ottobriano ,in provincia di Pavia. Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente in bici avvenuto poco ... (ilgiorno)

Valige, bici e monopattini in treno, si cambia. dopo aver sospeso l’entrata in vigore del contestatissimo regolamento sui bagagli sulle Frecce, Trenitalia ha avviato mercoledì un tavolo di confronto ... (gazzettadelsud)

Esibizionista in bici davanti a una turista: patteggia quattro mesi

Facendo due passi in via del Mare, a Porto Recanati, si era trovata davanti uno sconosciuto che, come approccio per instaurare un dialogo, si era abbassato il costume e si era cimentato in una perform ...ilrestodelcarlino

Donna investita in città. Scontro frontale a Manciano: Incidenti stradali a Grosseto: una donna investita in sella alla bici, un centauro cade Dalla moto e tre persone ferite in uno scontro frontale. Interventi della Polizia municipale, della Misericordia ...lanazione

Dall'omaggio a Mario Nero ai murales: in bici contro la mafia e per la bellezza: A pochi giorni Dalla "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", l'associazione Cicloamici Foggia Fiab intende ricordare - a tre anni Dalla sua scomparsa - ...foggiacittaaperta