Dal San Giorgio su Legnano allo spazio | Ase dà energia agli aerei civili e militari

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sansu(Milano) – Una delle eccellenze italiane nel settore aerospaziale, con oltre un secolo di storia, ha la sua sede operativa nel Legnanese. È la Ase (Aerospace Electrical Systems), le cui origini risalgono al 1919. Nata come divisione avionica della Fiat, si è nel tempo evoluta in Fiat Avio, Marelli Avio, Simmel Difesa. Nel 1998 l’azienda prende il nome di Ase andando a operare nello stabilimento di via Verdi a Sansu, nell’Altomilanese, 15mila metri quadrati, con una novantina di dipendenti e un fatturato annuo che nel 2023 ha superato i 15 milioni di euro. La Ase, dotata di un importante know how ingegneristico per la progettazione e lo sviluppo di sistemi di generazione e distribuzione dielettrica a bordo dei velivoli, produce generatori e ...