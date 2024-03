Dal G7 di Trento | una dichiarazione per un’IA democratica | etica e responsabile

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il testo partorito dalla due giorni di, in occasione della ministeriale del G7 su Industria, Tecnologia e Digitale, “rappresenta un importante passo a livello internazionale per una riflessione sulle modalità di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel settore pubblico che deve essere etico e, preservando la privacy, la sicurezza dei dati personali e l’equità nei processi decisionali automatizzati”. È quanto si legge all’interno dellacongiunta, che “individua come priorità dei paesi G7 il governo digitale e lo sviluppo di sistemi e servizi pubblici digitali incentrati sull’uomo, sicuri ed efficienti con l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e delle aziende”. Come evidenziato dal sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, “oggi i Paesi del G7 confermano come ...