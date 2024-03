(Di venerdì 15 marzo 2024) Washington, 15 mar. (Adnkronos) –Markle ha lanciato undi lifestyle su, segnando il ritorno sul social della duchessa di Sussex da cui mancava dal 2020. I primi 9 post, che insieme compongono semplicemente il nome della nuova attività commerciale, hanno contato in poche ore oltre 200mila, anche se non si sa ancora bene cosa American Riviera Orchard venderà. Probabilmente si tratterà di oggettistica legata al mondo della cucina, dai libri di ricette agli accessori. Per ora si vedono soltanto lo stemma e il logo dorati del, che secondo gli osservatori reali rispecchierebbero la calligrafia della moglie di Harry.Nella domanda di registrazione del– scrive il Guardian – l’ambito di attività si estende a libri di ...

Daily Crown: Meghan torna su Instagram con nuovo marchio, è boom di follower

Washington, 15 mar. (Adnkronos) - Meghan Markle ha lanciato un nuovo marchio di lifestyle su Instagram, segnando il ritorno sul social della duchessa di Sussex da cui mancava dal 2020. I primi 9 post, ...lagazzettadelmezzogiorno

Ekin-Su's family release desperate statement amid CBB row and reveal abuse threats: Su's family have released a statement, reminding Celebrity Big Brother viewers to be kind after the star received physical abuse threats ...mirror.co.uk

Forbes Daily: Robinhood Surges Amid Stock Market And Crypto Boom: Friday's edition of Forbes Daily covers how GE and IBM are making comebacks, Mnuchin's efforts to purchase TikTok and the firm investing in underrepresented founders.forbes