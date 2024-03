Dacia | con Patrice Lévy-Bencheton per parlare del presente e del futuro del marchio

ROMA (ITALPRESS) – Con la chiusura del mese di febbraio , Dacia consegna in appena 2 mesi quasi 20 mila veicoli in Italia (19.863 unità), con una crescita del 17,6% nel mercato totale rispetto al ... (ildenaro)

Nuovo Dacia Duster da oggi ordinabile in Italia

Il nuovo Dacia Duster è ordinabile in Italia in tutte le concessionarie ... La trazione integrale 4x4 è disponibile sulla motorizzazione The 130 Mild Hybrid con un sovrapprezzo di 2.500 euro in più ...adnkronos

Dacia: Main Partner del Tour "LIGABUE IN TEATRO - DEDICATO A NOI": Dacia si unisce a Luciano Ligabue nel tour teatrale, celebrando la vita autentica e i valori italiani con il Nuovo Duster.affaritaliani

Lo schermo centrale sta sparendo Da Dacia alla Fiat Panda, gli interni 'old school': Sembra che le case automobilistiche, come ad esempio Dacia, stiano iniziando ad eliminare lo schermo centrale per un ritorno al passato.auto.everyeye