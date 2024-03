Da Pupo a Jorit, la guerra ibrida di Putin si contrasta pure con l'ironia

Come ci si comporta di fronte alle notizie come quelle che hanno coinvolto lo street artist e il cantante Parlano gli esperti ...ilfoglio

Italian singer Pupo to perform at Kremlin: Veteran Italian singer Pupo is set to perform in a charity concert at the Kremlin on Friday along with a number of Russian artists, as war continues to rage in Ukraine after Moscow invaded its neighbo ...ansa

Pupo canta al Cremlino: "Le mie note per la pace": L’artista di Ponticino difende la sua scelta di esibirsi nella Russia in guerra "Sono coerente e contrario a ogni embargo: la cultura deve essere libera".lanazione