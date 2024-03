Da Nord a Sud | Sottocorona indica la giornata più grigia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un cielo sovrastato dalle nuvole, ma nessuna traccia di maltempo all'orizzonte. Come ogni mattina, Paoloha diffuso le ultime previsioni meteo in diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7. Che cosa dobbiamo aspettarci? A fare chiarezza ci ha pensato l'esperto: "Nuvole basse, sviluppate, ma qualche copertura del cielo la danno e anche qualche nebbia in queste prime ore del mattino. Precipitazioni debolissime sulla Liguria, sull'alta Toscana, su parte del. Molto meno al Sud": questa la premessa. Nelladi domani, "ancora deboli precipitazioni". Dove colpiranno? Ad aprire l'ombrello saranno gli abitanti delle "zone dell'appennino centromeridionale e di parte del". Paoloha specificato: "Grigio ce n'è, ma anche delle ...

Roma, 13 marzo 2024 – Crescono gli occupati , soprattutto quelli stabili, nel 2023 , raggiungendo il record come media d’anno a quota 23 milioni 580 mila: con un aumento di 481 mila unità (+2,1% in un ... (quotidiano)

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Dopo l’alleanza con il Partito popolare per il Nord , fondato dall’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, Sud chiama Nord comunica l’ intesa con il Movimento per ... (calcioweb.eu)

Comuni, per uno su due scatta l’allarme conti: il 70% nel Nord Italia

Nel prossimo futuro un sindaco su due rischia di dover fare i conti con una crisi finanziaria della sua città. I primi cittadini di oltre 4 mila Comuni potrebbero trovarsi difronte ...ilgazzettino

Il Meteo in Sicilia, sole e stabilità con temperature in aumento – LE PREVISIONI: Sole, stabilità e temperature in risalita. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 15 marzo. L’alta pressione garantisce quindi bel tempo ovunque con cieli sereni o al massimo ...blogsicilia

Meteo Italia – anticiclone poco convito sul Mediterraneo centrale che resta nel mirino di correnti instabili: Meteo - Italia contesa tra alta pressione e passaggi instabili con piogge e acquazzoni sparsi, ecco come prosegue la primavera ...centrometeoitaliano