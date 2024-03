(Di venerdì 15 marzo 2024) ROMA - L'ha messo a punto unaa basso costo, denominata BioVERVE in grado di riprodurre modelli in 3D di, con l'obiettivo di affinare ladi nuove terapie oncologiche. È stata realizzata in collaborazione con l'azienda toscana Kentstrapper, grazie a un finanziamento P

Da Enea biostampante in 3D per accelerare la ricerca sui tumori

Da Enea biostampante 3D per accelerare la ricerca sui tumori: Roma, 15 mar. (askanews) – Enea ha messo a punto una biostampante a basso costo, denominata BioVERVE in grado di ‘riprodurre’ modelli in 3D di tumori, con l’obiettivo di affinare la ricerca di nuove t ...askanews

