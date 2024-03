Cybin annuncia l’esito positivo di una riunione con la FDA sul termine della fase 2 riguardante CYB003 per il trattamento del disturbo depressivo maggiore e il progetto del programma di fase 3

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 15 marzo 2024) – Grazie alla posizione concorde dell’agenzia federale statunitense per gli alimenti e i farmaci (FDA, Food and Drug Administration) suldeldi3 internazionale, multicentro,prevede di iniziare taleentro il primo semestre del 2024 – – È già prevista la partecipazione di 15 centri statunitensi per gli studi clinici; saranno aggiunti centri europei – – Miglioramento affidabile e sostenuto riguardo ai sintomidepressione con l’uso dia quattro mesi con il 75% dei pazienti che presentano remissionedepressione dopo due dosi (16 mg) – – La designazione di terapia innovativa (“BTD, Breakthrough Therapy Designation”) perfornisce un percorso di revisione ...