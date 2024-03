Cubarsi brucia le tappe | convocato dalla Spagna

Le 5 verità di Barcellona-Napoli 3-1: catalani superiori, ko pesante per gli Azzurri

CHAMPIONS LEAGUE - La squadra di Xavi ha meritato il passaggio del turno, campani traditi dalle loro due grandi stelle, Osi e Kvara.eurosport

Il Napoli brucia due sogni in un colpo solo a Barcellona: i catalani vincono 3-1: Al 51' Osimhen il piede di Osimhen viene toccato in area da Cubarsi, ma l'arbitro non concede il penalty. Calzona inserisce Lindstrom per Politano e Olivera per Mario Rui. Il Barcellona riprende ad ...napolitoday

Rigore su Osimhen Cosa è successo contro il Barcellona e perché l'arbitro non è andato al Var: Episodio piuttosto dubbio quello avvenuto intorno al minuto 50 del match di Champions League tra Barcellona e Napoli. Un contatto in area di rigore tra Victor Osimhen e il difensore blaugrana Pau Cuba ...informazione