Cuba nel gorgo della crisi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sull’isola caraibica l’88 per cento delle persone vive in povertà, l’inflazione è alle stelle, non si trova il latte, il pane è carissimo. Però il governo, mentre ha deciso un aumentobenzina del 500 per cento, trova il tempo di organizzare marce contro Israele. Cronaca di un disastro sociale annunciato. «sarebbe Haiti se ci fossero le armi che vediamo a Port-au-Prince». Lo dicono con sempre maggior frequenza a Washington analisti vicini all’amministrazione di Joe Biden, consapevoli del fallimentopolitica estera di intese siglata da Barack Obama e Raúl Castro 10 anni fa. Oggi l’isola sta infatti vivendo la sua peggioredi sempre. Negli ultimi 24 mesi ha registrato il più grande esodo migratorio dall’iniziorivoluzione comunista, il primo gennaio del 1959, con 600 mila ...