Crunchyroll | ecco le novità anime per la primavera 2024

(Di venerdì 15 marzo 2024) La piattaforma streamingdedicata aglici presenta leper la: quaranta episodi a settimana per tutte le serie, anche in simulcasting.

Tower of God: svelata la prima key visual e la data di uscita del Sequel

La seconda stagione di Tower of God sarà un sequel diretto dell’anime originale andato in onda su Crunchyroll nel 2020. La nuova key visual ci offre un primo sguardo all’adattamento dell’ arco ...drcommodore

Che bomba! Crunchyroll rivela gli anime e i doppiaggi italiani per la primavera 2024: La stagione primaverile è alle porte, ma quali anime vedremo su Crunchyroll ecco le novità, anche in italiano, in arrivo!anime.everyeye

PS Plus Premium: arriva la prima stagione di My Hero Academia e altri anime di Crunchyroll: Da oggi gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono accedere a una selezione di anime di Crunchyroll, tra cui la prima stagione di My Hero Academia.multiplayer