“Crimini e Criminologia” | la strage di via Mario Fani nel 46° anniversario

(Di venerdì 15 marzo 2024) Giovanni Ricci, figlio dell’autista di Aldo Moro, a Cusano Italia TV: “I miei incontri con gli assassini di papà. Il ‘memoriale Morucci’? E’ pieno di falsità. Lo Stato? Assente” Domani ricorre il 46°delladi via. A Roma, infatti, il 16 marzo 1978 poco prima delle 9 di mattina, scattò l’agguato delle Brigate Rosse e gli uomini della scorta dell’onorevole Aldo Moro furono trucidati con oltre 90 proiettili. I loro nomi: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. Dopo il massacro ci fu il rapimento dell’allora presidente della Democrazia Cristiana che venne tenuto prigioniero per 55 giorni prima di essere giustiziato dalle stesse BR. 19780316-RAPIMENTO ALDO MORO. Il 16 marzo 1978 : giornata del rapimento dell’ On. Aldo Moro e dell’uccisione della sua ...