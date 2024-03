Cremlino | ' la Francia trascinata nel conflitto in Ucraina'

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia : le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. Medvedev: possibile che l’operazione ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia : le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. Medvedev: possibile che l’operazione ... (corriere)

Guerra Ucraina, Macron: Francia pronta a inviare soldati. E l’Italia

MeteoWeb Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, questa sera ha rilasciato un’intervista molto importante alla TV pubblica francese sulla situazione della guerra in Ucraina. “Se la situazione do ...informazione

Ucraina, Macron: “Non escluso invio nostre truppe a Kiev”: Il leader dell'Eliseo: "Volere la pace non significa scegliere la sconfitta. Se vince Putin la vita dei francesi cambierebbe" ...metronews

Macron non esclude l'invio di truppe in Ucraina: "Tutte le opzioni sono possibili": "La Russia non deve prevalere", queste e parole del presidente francese in un'intervista alle tv. "Europa deve essere pronta alla guerra se vuole la pace" ...rainews