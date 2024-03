Credito d' imposta per prodotti riutilizzabili o compostabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firmato il decreto che definisce i criteri e le modalità per la fruizione di un contributo, sotto forma did', riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali ealternativi a quelli in plastica monouso. Lo fa sapere il viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. Il provvedimento stanzia 3 milioni di euro all'anno, per tre annualità, e riconosce il 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dio realizzati in materiale biodegradabile e compostabile. Criteri di priorità sono assegnati aidestinati a entrare in contatto con gli alimenti. "Misure che offrono un sostegno concreto alle nostre imprese nel percorso verso la sostenibilità. Più economia circolare, più tutela ...