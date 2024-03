Covid | nuovi casi ancora in calo | 783 in ultima settimana -26 | 1%

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (askanews) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da-19 il Ministero della Salute specifica che nellacompresa tra il 7 e il 13 marzo 2024 si registrano 738positivi con una variazione di -26,1% rispetto allaprecedente (erano stati 998), 41 deceduti con una variazione di +32,3% rispetto allaprecedente (31). 134.167 i tamponi effettuati con una variazione di +3,1% rispetto allaprecedente (130.090) Il tasso di positività sia ttesta a 0,6% con una variazione di -0,2% rispetto allaprecedente (0,8%). Per quanto riguarda i ricoveri, il tasso di occupazione in area medica al 13 marzo 2024 è pari all’1,4% (800 ricoverati) rispetto all’1,8% (1.090 ...

negli ultimi sette giorni (28 febbraio-6 marzo 2024) non c'è stato nessun decesso per Covid , in Toscana , mentre sono stati registrati 67 nuovi casi: 43 confermati con tampone molecolare e gli altri ... (firenzepost)

Sono stati 11 i morti per Covid , in Toscana , negli ultimi sette giorni (6-13 marzo 2024): si è trattato di 5 uomini e 6 donne con età media di 88 anni. Nello stesso periodo si sono registrati 47 ... (firenzepost)

Covid e studio shock su origine in laboratorio: cosa dicono gli esperti

Secondo gli autori, " Covid-19 potrebbe aver avuto origine in un laboratorio ". Per Sars-CoV-2 è "più probabile un'origine innaturale - scrivono - rispetto a un'origine naturale". Per Gismondo hanno ...adnkronos

Covid "può aver avuto origine in laboratorio", il nuovo studio shock: Per i iricercatori dell'University of New South Wales è 'più probabile un'origine innaturale' del virus rispetto a 'un'origine naturale' ...adnkronos

Drunkoressia, diete senza fine e fobia del cibo. I nuovi disturbi alimentari sono in mezzo a noi: Sono 3 milioni gli italiani afflitti da disturbi dell'alimentazione, e oltre ai noti bulimia e anoressia se ne aggiungono altri ...gamberorosso