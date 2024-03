(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Il virus dipotrebbe essere nato in? "Lo dico dal 2020 e prima o poi la verità verrà fuori". Maria Rita Gismondo, direttrice deldi microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, non ha dubbi sull'ipotesi avanzata in unocondotto da ricercatori dell'University of New L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

La suggestione che arriva dai ricercatori dell'University of New South Wales, in Australia, pubblicata sulla rivista 'Risk Analysis: "Più probabile genesi innaturale che naturale" " Covid -19 potrebbe ... (sbircialanotizia)

Da Gismondo a Ciccozzi e Lopalco, cosa dicono gli scienziati sui risultati dello studio dell'University of New South Wales Il virus di Covid potrebbe essere nato in laboratorio ? "Lo dico dal 2020 e ... (sbircialanotizia)

Covid "può aver avuto origine in laboratorio", il nuovo studio shock

Per i iricercatori dell'University of New South Wales è 'più probabile un'origine innaturale' del virus rispetto a 'un'origine naturale' ...adnkronos

Il Covid potrebbe essere stato creato in laboratorio, lo studio divide gli esperti: parlano Gismondo e Lopalco: Uno studio australiano ipotizza la provenienza artificiale del Covid-19, che sarebbe stato creato il laboratorio: le opinioni dei ricercatori Gismondo e Lopalco ...notizie.virgilio

Covid e studio shock su origine in laboratorio: cosa dicono gli esperti: Secondo gli autori, " Covid-19 potrebbe aver avuto origine in un laboratorio ". Per Sars-CoV-2 è "più probabile un'origine innaturale - scrivono - rispetto a un'origine naturale". Per Gismondo hanno ...adnkronos