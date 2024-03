Covid | contagi a -97% nella seconda settimana di marzo 2024 vs stesso periodo 2023 e -26 | 1% rispetto alla settimana precedente

(Di venerdì 15 marzo 2024) Continuano a scendere sempre di più iin Italia. Nei dati diffusi oggi, venerdì 8, si apprende che i nuovi casi disono 738, il 26,1% in meno. Il 97% in menoall'anno scorso. Numeri che testimoniano come isono sempre più ai min

Continuano a scendere sempre di più i contagi in Italia. Nei dati diffusi oggi, venerdì 8 marzo , si apprende che i nuovi casi di Covid sono 998, il 9,5% in meno rispetto alla settimana precedente . ... (ilgiornaleditalia)

Palazzo Vecchio: corona di alloro per le vittime del Covid

La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus è stata istituita con la Legge ... con il blocco totale di persone e attività per limitare i contagi. È terminata ...nove.firenze

Covid in Italia, gli ultimi dati e l’ipotesi del laboratorio: Sono 738 i nuovi positivi a Covid, che frena ancora in Italia. Intanto si torna a parlare dell'origine del virus: lo studio e l'analisi.fortuneita

Grottammare, una targa nell'area verde di Via Licini per ricordare le vittime del Covid: Per l’occasione, è stata realizzata una targa che verrà posizionata nell’area verde, già piantumata a mandorli in ricordo dei 21 grottammaresi che hanno perso la vita a causa dell’epidemia. La ...picenotime