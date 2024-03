Covid 19 | domenica a Cerveteri il docufilm ‘La morte negata’ | con le drammatiche testimonianze dei parenti delle vittime

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Ho mio padre in ospedale per, ho capito cosa sta accadendo…Io ho perso mia mamma l’anno scorso, adesso capisco come sono andate davvero le cose…” Il docufilm ‘La morte, che riporta ledeidello stato di emergenza durate la ‘pandemia’, sarà proiettato anche a17 marzo alle ore 15 al Palazzo Comunale, Aula Consiliare Granarone, via Francesco Rosati . Il pomeriggio sarà animato anche da una riflessione più ampia sulla genesi e i significati a diversi livelli del documentario, con il titolo “In ascolto dell’anima”, organizzata da Playmastermovie e dall’associazione culturale locale Koinè. Intervengono: Alessandro Amori, regista e produttore; dott.ssa Antonella Sagone dal cui incontro ...