(Di venerdì 15 marzo 2024) L'Inter non è riuscita a superare l'ostacolo Atletico Madrid e a strappare il pass per i quarti di finale di Champions League,...

Costacurta critico su Lautaro: 'Mi aspettavo di più, forse in certi palcoscenici non riesce ad emergere'

Ai microfoni di Sky Sport a margine del sorteggio dei quarti di finale di Champions League , Alessandro Costacurta si è soffermato sull'eliminazione dell'Inter in particolar modo analizzando la ...calciomercato

Inter flop, da Costacurta bordate in diretta: giudizio inappellabile: Costacurta (LaPresse) – Calciomercato.it Una situazione che ha sollevato polemiche con critiche all’avventura continentale della squadra di Inzaghi che in Champions ha sempre avuto qualche problema ...calciomercato

Costacurta stronca la Juve: "Non la guardo perché non mi piace come gioca": "Con questo però voglio dire - ha aggiunto l'ex rossonero - che non reputo Allegri scarso, anzi".tuttonapoli