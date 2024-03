Così sarà l' IA italiana | la linea dopo la legge Ue | cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) «Il via libera all'AI act segna uno spartiacque perché l'Europa, prima nel mondo, ha affrontato in maniera sistematica il problema di dare delle regole a questo settoredinamico. Bisogna specificare - spiega il responsabile del comitato di coordinamento per l'aggiornamento delle strategie sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale Gianluigi Greco - che non è l'intelligenza artificiale in sé ad essere regolamentata, perché stiamo parlando di una tecnologia a cui per definizione non puoi mettere paletti. L'Europarlamento ha stabilito quali applicazioni, derivanti dall'IA, possono essere sviluppate. Dato che alcune di esse potrebbero essere troppo rischiose».In concreto quali sono i pericoli deti dalla normativa europea? «Innanzitutto è stato vietato che l'IA venga utilizzata per il controllo biometrico di massa, ossia sistemi di ...