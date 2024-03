Così ridurremo le tasse ai redditi oltre i 50mila euro Il piano del governo sul Fisco

Governo "pronto a tagliare tasse ai redditi sopra i 50mila euro": Ridurremo loro l'Irpef in relazione alle risorse disponibili". Così il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo in un'intervista al Corriere della Sera. Per le coperture della misura "contiamo sul ...

Così il governo Meloni vuole tagliare le tasse a chi guadagna più di 50 mila euro l'anno: ... "Ridurremo loro l'Irpef in relazione alle risorse disponibili". L'esecutivo si prepara ad ... Per questo sarà importante gestire con cura la fase delle proposte, così da avere un alto tasso di adesione.