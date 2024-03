Così Mosca invia i migranti dall’Asia centrale a combattere in Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2024) Già prima del febbraio 2022 essere un lavoratore migrante dell’Asiain Russia non era facile. Fatti oggetto di discriminazioni e vessazioni continue, ma fondamentali per portare avanti numerosi settori dell’economia russa – su tutti, edilizia e ristorazione – i milioni di cittadini che ogni anno si spostano da una delle cinque repubbliche regionali verso la Federazione ricevono però ora anche un altro tipo di attenzione: sono presi di mira come potenziali soldati dare sul fronte ucraino o, nella migliore delle ipotesi, manodopera a basso costo da utilizzare per la ricostruzione delle aree del territorio dell’sotto il controllo di. Alcune stime avanzate dal National Resistance Center of Ukraine parlano di circa centomila cittadini dell’Asiao del Caucaso reclutati ...