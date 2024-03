Così l’As Roma ha tentato di coprire il baby calciatore che ha diffuso video intimo senza consenso

Aouar ha fatto togliere la maschera a Ndicka in occasione dell'ultimo assalto della Roma nel finale della partita contro la Fiorentina e proprio il difensore ivoriano ha firmato l'assist per il gol ... (fanpage)

Lo spread italiano è sceso sotto i 120 punti, e in generale negli ultimi mesi è molto calato. Il motivo è che la Germania sta attraversando un periodo difficile, mentre per l'Italia ci sono dei dati ... (fanpage)

Ztl verde, torna la protesta: comitati in piazza. Sfila il popolo del no: ... ma quale ecologia, ztl ti spazzeremo via', questo il grido di battaglia e l'enorme striscione che ... è impensabile portare avanti un provvedimento così duro per la cittadinanza. Inoltre si vuole ...

Certificazione Unica Assegno unico online, ecco a cosa serve: ... nonché far temere che l'importo percepito debba essere comunicato in sede di dichiarazione dei redditi. Ebbene, non è così: sull'Assegno unico, infatti, non si pagano le tasse come previsto da ...