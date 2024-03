Cos’è la poliomielite | sintomi e cure

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tra le infezioni più contagiose e, sotto certi versi anche pericolose, c’è la. Si tratta di una patologia, in molti casi grave, che colpisce il sistema nervoso centrale, provocando danni piuttosto rilevanti. Grazie all’impegno a livello globale, nella maggior parte dei Paesi c’è oggi una maggiore capacità di affrontare malattie infettive come questa, grazie ai progressi effettuati sul fronte della prevenzione (vedi vaccinazioni estese su vasta scala) e sulle maggiori conoscenze di certe affezioni come queste, volte a ridurre il contagio e garantire una qualità di vita ottimale. ChelaQuesta patologia infettiva fu descritta per la prima volta dal medico Michael Underwood alla fine del 1700. Ha la caratteristica di essere molto contagiosa, al punto da aver scatenato diverse epidemie nel corso del ...