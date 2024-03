Cos’è Gemini | il successore di Google Bard e Assistente

(Di venerdì 15 marzo 2024)rappresenta il più recente e avanzato modello di intelligenza artificiale (IA) didie di altri modelli come LaMDA e PaLM 2. Inizialmente conosciuto comeè stato rinominato per riflettere le sue capacità estese e la sua famiglia di modelli in espansione.mira a migliorare significativamente la vita quotidiana attraverso un chatbot che risponde in modo adeguato a ogni domanda su ogni dispositivo??. Caratteristiche di: Ultra, Pro e Nanosi distingue per essere una famiglia di modelli linguistici multimodali di grandi dimensioni, sviluppata daDeepMind, e si presenta in tre versioni: Ultra, Pro e Nano. ...

Gemini rappresenta il più recente e avanzato modello di intelligenza artificiale (IA) di Google , successore di Google Bard e di altri modelli come LaMDA e PaLM 2. Inizialmente conosciuto come Google ... (chiccheinformatiche)

Ecco la strategia di Cupertino per colmare i gap coi rivali in ambito mobile e uscire con soluzioni collaudate su iOs 18 (wired)

Perché gli Stati Uniti hanno fatto causa ad Apple: Articoli più letti Cos'è il Problema dei 3 Corpi per la fisica di Luca Nardi Gemini sbarca su Gmail: ecco come provare le nuove funzionalità AI di Marco Trabucchi The Whole Truth è l'horror da ...

Il processo per i deepfake porno con il volto di Giorgia Meloni: Articoli più letti Cos'è il Problema dei 3 Corpi per la fisica di Luca Nardi Gemini sbarca su Gmail: ecco come provare le nuove funzionalità AI di Marco Trabucchi The Whole Truth è l'horror da ...