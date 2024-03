Cosa vuoi che conti | Cacciari stronca il movimentino locale di Santoro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) "L'Italia, l'Europa e le guerre senza uscita": questo l'argomento che Lilli Gruber ha lanciato sul tavolo del dibattito ieri sera. A Otto e mezzo, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le sere su La7, la conduttrice ha cercato di fare il punto sui conflitti che stanno mettendo in ginocchio intere popolazioni e sulle ripercussioni che essi hanno sui Paesi non coinvolti direttamente. Prima la guerra in Ucraina, ora quella a Gaza. Dopo una breve analisi degli sviluppi, il focus è stato spostato sul ruolo della politica e, in particolar modo, su Michele, che ha presentato la lista "Pace, terra, dignità" con cui si candiderà alle Europee. "Ci sarà, il Movimento 5 Stelle ha votato contro le armi. C'è qualche si vede": queste le parole di Paolo Mieli sulla possibilità di una tregua e di un ...