Cosa ha provocato l’incendio di oggi a Bologna in cui sono morti i tre bambini e la mamma

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 - Sarebbe stato fatale il monossido di carbonio per i trecon la loronell'incendio divampato nella notte in via Bertocchi a. Era l'una circa quando, vedendo il fumo, un vicino di casa che vive al piano sopra ha dato l'allarme. A perdere la vita nel rogo due gemellini di due anni (Mattia Stefano e Giulia Maria Panaite) e una di sei (Giorgia Alejandra) e la loroStefania Alexandra Nistor di 32 anni. Le fiamme sarebbero scaturite per il cortocircuito di una stufetta elettrica. Secondo una prima ricostruzione la causa del decesso sarebbe stato proprio il monossido:e figli dormivano nella stessa stanza e presumibilmenteper le inalazioni del fumo. Quando i vigili ...