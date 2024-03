Cosa fare se il cane viene punto da un’ape? I consigli della veterinaria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mentre ti rilassi all’aperto godendoti l’aria fresca, il tuo cagnolino esplora l’erba dei giardini e delle aiuole, proprio come fa di solito. All’improvviso senti un guaito e ti accorgi che è statoda! Una situazione di questo tipo può generare molta ansia e preoccupazione: nei prossimi paragrafi affronteremo sintomi, pericoli e le azioni da intraprendere in caso il tuosi trovasse in questa situazione. Come capire se ilè statodaI sintomi variano in base alla zona del corpo coinvolta, quindi è bene verificare subito dove l’insetto ha colpito, perché spesso il pungiglione risulta ancora visibile sotto la pelle dell’animale e può essere estratto con l’aiuto di una pinzetta. La maggior parte delle punture avsulla pelle esterna, ...