Cosa fanno oggi i fondatori di Google a un anno dalle loro dimissioni?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ciao, fan della tecnologia. Eccoci di nuovo in azione.diamo uno sguardo dentro le lussuose, vite segrete post-di Sergey Brin e Larry Page. Da quando si sono ritirati danel 2019. I codell’azienda che ha dato vita al motore di ricerca più potente al mondo e al secondo motore di ricerca più potente al mondo (youtube) hinvestito iltempo e centinaia di milioni di dollari in nuove attività, interessi personali e mega-giocattoli. larry page sergey brin intervistati assiemeDiamo uno sguardo dentro alle cose per capire come spendono iltempo e denaro. Sergey Brin è diventato un filantropo che mantiene un vivace calendario sociale – all’inizio di quest’è stato al rito del al Burning Man – e ha ...