Cosa è successo ad Alcaraz contro Zverev | l’invasione delle api | la puntura e la sospensione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nella notte italiana si è verificato un episodio quasi mai visto su un prestigioso palcoscenico come quello del Masters 1000 di Indian Wells, in occasione del quarto di finale del tabellone di singolare maschile tra Carlose Alexander. Sul punteggio di 1-1 nel primo set, il campo centrale è stato infatti invaso da uno sciame d’api decisamente numeroso. Il fuoriclasse spagnolo, dopo aver vinto il primo punto del game al servizio, si è un po’ agitato comprensibilmente scuotendosi la maglia per liberarsi da qualche esemplare che gli dava fastidio ed è stato punto (come ha confermato il suo agente). Il giudice di sedia è stato a quel punto giocoforza costretto a interrompere la partita per motivi di sicurezza. Unadurata oltre un’ora e mezza, per consentire ad un apicoltore (contattato dagli organizzatori del ...