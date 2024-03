Cortocircuito | l' incendio a Bologna toglie la vita a una mamma e tre bimbi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dramma a. Un donna e i suoi tre figli, tutti sotto i sei anni, sono morti questa notte a causa di un, sviluppatosi in una casa probabilmente per ildi una stufa elettrica. Sul posto sono accorsi il personale medico, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Ci sarebbe un guasto a uno scaldino elettrico all'origine della tragedia in cui hanno perso ladue gemelli di due anni, il fratellino di sei e la loro. I moviti sono ancora da accertare, ma secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'è stato di ridotte dimensioni mentre ingente è stata la quantità di fumo prodotta. La donna, 32 anni di origini romene, era stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e non ce l'ha fatta. La procura ...

Tragedia a Roma, dove oggi 28 gennaio una donna è morta nel l'incendio della sua casa . La vittima abitava in un appartamento in via Ildebrando Giran, zona Trionfale. Alcuni passanti hanno visto del ... (today)

Incendio in un appartamento a Bologna: morti tre bambini e la madre

Tre bambini sono morti in un incendio scoppiato nella notte di giovedì a Bologna e la madre, portata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore, è morta durante il viaggio. Sono le prime informazioni s ...lettera43

Tre bambini e la mamma morti in un incendio in casa: Il dramma a Bologna, in un appartamento in via Nino Bertocchi. I primi rilievi sul posto identificano la presumibile causa del rogo in un Cortocircuito provocato da una stufetta elettrica Tre bambini ...amp.today

incendio in un appartamento a Bologna: morti tre bambini e la mamma: Il rogo è divampato in una casa in via Bertocchi: hanno perso la vita due gemellini di due anni e uno di sei e la donna di 32 ...msn