Corrado Orrico | “Con l’arrivo di Calzona nel Napoli…”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Verso Inter-Napoli, l’ex allenatore (anche dei nerazzurri)è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate alla trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’. “In linea di massima mi aspettavo le eliminazioni dalle coppe di Napoli e Inter. Quella dei nerazzurri un po’ meno perché pensavo che avrebbero combattuto di più. Condinella squadra partenopea qualche differenza in meglio l’ho notata. Come una ricerca più geometrica del gioco. Credo cherispetti Euclide più degli altri che lo hanno preceduto”. Il Napoli contro il Barcellona “Manca però la determinazione. Nella partita col Barcellona è stata decisiva la scarsa vena dei due assi d’attacco che avrebbero avuto la possibilità di girare la partita in favore del Napoli ma hanno azzeccato una ...