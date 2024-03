Cori razzisti contro Vinicius Junior | il Real Madrid sporge denuncia alla procura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Indagare suiVincius. Questa la richiesta del, che ha sportospagnola e chiesto ai pubblici ministeri di visionare i filmati delle telecamere di sicurezza fuori dagli stadi per individuare i responsabili. In particolare, i Blancos hanno puntato il ditoi tifosi di Atleticoe Barcellona, che avrebbero intonato talidiscriminatori prima del fischio d’inizio dei rispettivi match di Champions League di scena in settimana. Le immagini, circolate sui social (e ritwittate dallo stesso) immortalano alcuni tifosi che associano il calciatore brasiliano a uno scimpanzé. Anche la Liga ha ...