Corbo e le ‘cifre’ del Napoli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) La stagione del Napoli: di seguito alcune righe dell’editoriale di Antoniosu Repubblica di oggi. “In questo quadro desolato che pure sembra brillante, il Napoli figura in controtendenza. L’anno scorso si è presentato con una posizione finanziaria di 107 milioni, in largo attivo, resiste bene nonostante gli errori di mercato e la tribolata rincorsa di un posto in Champions. Travolto da se stesso, dalla sua irruenza e da un eccesso di creatività, Aurelio De Laurentiis riparte”. Il presidente del Napoli sa dove è finito, ma… “Sa dove è finito, ma non dove andare. La Champions da riconquistare, il riassetto del club precipitato nel caos con dirigenti bocciati dai risultati, la svalutazione degli acquisti di ben due mercati, l’enigmatica cessione di Osimhen dopo il tonfo di Barcellona, una panchina con incerto futuro. È questa l’agenda di Aurelio De ...