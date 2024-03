Coperto al ristorante | è legale chiederlo? Esistono dei limiti? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta nella vita, scorrendo le varie voci del conto che ci viene presentato in un: ma cos’è di preciso il? E soprat, èo no?, allora, qualche indicazione utile a fare un po’ di chiarezza. Innanzi, con la parola “” si intende il costo del pane che viene servito a tavola, del servizio e in generale di tutte quelle che spese che, oltre al cibo, vengono messe sul conto a carico del cliente. Si tratta di una cifra solitamente minima, che oscilla tra 1 e 3 euro, anche se non mancano eccezioni e, talvolta, polemiche in merito. Bene chiarire, inoltre, che non si tratta di una “mancia“, come invece alle volte sentiamo banalmente dire: la mancia è infatti un contributo totalmente volontario che ...