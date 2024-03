Convocati Italia | le scelte di Spalletti contro Venezuela ed Ecuador

L' Italia si prepara in vista della prossima sosta per le nazionali che ci sarà il fine settimana del 23 e del 24 marzo. Niente partite di Serie A, con gli Azzurri che scendono in campo per... (ilmessaggero)

I convocati dell'Italia per Venezuela ed Ecuador: tre debuttanti per Spalletti

L'Italia si proietta già sull'appuntamento estivo con Euro ... competizione che andrà in scena in Germania tra giugno e luglio. Spalletti ha diramato i Convocati per le amichevoli contro Venezuela ed ...msn

Albania, Ramadani convocato per le amichevoli di marzo: Il ct Sylvinho ha convocato 26 calciatori per il doppio test che la nazionale ... dove l’Albania è stata inserita nel Girone B con Spagna, Croazia e Italia. Il 22 marzo, allo stadio Tardini di Parma, ...calciolecce

Italia, i Convocati di Spalletti: out Immobile, c'è Zaniolo, prima chiamata per Folorunsho, Lucca e Bellanova: L'Italia si prepara in vista della prossima sosta per le nazionali che ci sarà il fine settimana del 23 e del 24 marzo. Niente partite di Serie A, con gli Azzurri che scendono in campo ...ilgazzettino