Conversazione censurata dal GF | le rivelazioni su Beatrice e Vittorio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il mese scorso Greta Rossetti ha rivelato a Paolo Masella e Letizia Petris di aver scoperto che traci sarebbe stato qualcosa. Secondo la gieffina, Menozzi durante unafatta in gita le avrebbe raccontato delle cose “private, agghiaccianti, che fanno venire i brividi” sulla Luzzi. A distanza di diverse settimane, ieri sera Alfonso Signorini ha affrontato il caso ed ha chiesto spiegazioni a Greta, che però ha detto di non ricordare nulla, per questo motivo il conduttore ha mandato in onda una parte del filmato in cui lei racconta tutto a Paolo e Letizia. Il Grande Fratello però ha deciso di censurare il video per non mettere troppo in difficoltà i gieffini, visto che i discorsi erano “molto intimi”. “Noi abbiamo voluto mandare questo video, perché poi voi qui con noi dite ‘no, non ho detto niente, non ...