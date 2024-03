Controlli sul territorio. Quattro denunciati

(Di venerdì 15 marzo 2024)persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo straordinario su tutto ildel Nord Milano, con il supporto di personale della Compagnia Intervento Operativo del terzo reggimento carabinieri "Lombardia". A Cinisello due uomini sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per evasione dagli arresti domiciliari. Un altro soggetto è stato denunciato perché guidava senza patente, mentre il quarto è finito nei guai per possesso ingiustificato di armi: è stato, infatti, trovato con un coltello.

multa di 10 milioni di euro da parte dell’ Antitrust verso tre società del gruppo Bytedance Ltd, ovvero l’irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK ... (tg24.sky)

Roma, lotta alla sosta selvaggia: torna lo Street Control (anche per bolli e Rc auto): Tempi durissimi per i furbetti della sosta selvaggia: il comando generale della polizia Locale avvia la procedura per la riattivazione dello "Street Control", le videocamere a ...ilmessaggero

Irregolarità nei cantieri: maxi multe: Il 12 marzo a Pollenza i Controlli hanno riguardato un edificio ... Infatti tra i numerosi operai non italiani, è stato trovato un egiziano non in regola con le norme sul soggiorno e assunto ...ilrestodelcarlino