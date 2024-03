Controlli sui cantieri e operai non assicurati | due deferimenti a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024)dei, 15 marzo 2024 – Non avevano rispettato le disposizioni di legge, evitando che i dipendenti si sottoponessero a visita medica, e per di più non avrebbero provveduto ad assicurare i propri collaboratori all'interno del cantiere. Per questo gli amministratori delegati di due aziende edili, che operano all'interno del medesimo cantiere, sono sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Lucca. L’operazione è stata effettuata dai carabinieri di Viareggio: in seguito ad alcunipresso iedili, unitamente al personale specializzato del Nucleo ispettorato del lavoro di Lucca, sono state riscontrate due violazioni penali da parte dei responsabili di due aziende con sede legali nel nord Italia. I servizi di ispezione predisposti dal militari di Viareggio presso i ...