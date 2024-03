Controlli della Guardia costiera | sequestrati duecento chili di pesce

Continuano a crescere i casi di Febbre dengue nel mondo, soprattutto in Brasile, dove è scattata l'emergenza. In Italia con una nuova circolare si rafforzano le procedure di prevenzione e ... (fanpage)

Droga in auto e coltelli in casa, pusher arrestato dai carabinieri

Avevano destato subito sospetti i due giovani che, ieri sera, in via dei Martiri Atellani, a Orta di Atella, a bordo di una Ford Fiesta, alla vista dei carabinieri avevano effettuato strane ...ilmattino

Bracconieri sempre più astuti: trappole individuate a Castiadas, Capoterra e al parco di Gutturu Mannu: Vasta attività antibracconaggio nell’area intorno a Cagliari: da Castadias a Teulada per l’area costiera, e in più le aree interne ed esterne al Gutturu Mannu.unionesarda

Addosso aveva hashish, in casa 7mila euro in contanti: 23enne arrestato: In casa, invece, ben 7 mila euro in contanti, frutto degli illeciti. I Controlli da parte della polizia locale sono scattati nei giardini pubblici del quartiere Cederna, tra le vie Cederna, Borsa e ...monzatoday