Contro il caro voli 25% di sconto ai siciliani verso tutti gli aeroporti d’Italia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Da oggi fino al 31 dicembrei residentiche si metteranno in viaggiouno qualunque deglid'Italia avranno diritto a unosulle tariffe aeree del 25 per cento; alcune categorie deboli usufruiranno di un ulteriore 25 per cento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Ora è il momento della sfida tra Mohammedi e Diallo per il co- main event. 21.26 Yassin sfida Nizard, incontro all’ultimo round. 21.07 Pareggio finale ... (oasport)

Istat, in Puglia crescono occupazione ed export nel 2023

guerre e caro energia. In riduzione anche il tasso di disoccupazione pugliese (di 0,5 rispetto al 2022 e di 3,3 punti rispetto al 2019) che si attesta all'11,6% Contro il 14% del mezzogiorno e segnali ...ansa

caro voli, Catanzaro: “Nessuna agevolazione, un volo Roma-Palermo arriva a settecentocinquanta euro”: “Le misure annunciate dal presidente Schifani sul caro-voli sono davvero una bella ‘sorpresa di Pasqua’ per gli studenti fuori sede e per tutti i siciliani: come già era successo in occasione del prim ...ilsicilia

In Puglia crescono gli occupati: +26mila lavoratori in un anno. Bari al primo posto nel Sud: In termini assoluti, la performance della Puglia sui mercati esteri vale 10,155 miliardi di euro Contro i 10,014 miliardi del 2022 ... “La tenuta della Puglia, che ha resistito a pandemia, guerre, ...baritoday