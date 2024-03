Contraffazione, firmata l’alleanza per combattere i falsi

Intesa tra Camera di Commercio e Guardia di Finanza di Firenze per contrastare la produzione e lo scambio di merci contraffatte. Numeri preoccupanti e impegno concreto per proteggere consumatori ed ec ...lanazione

Dalle mascherine non a norma al Viagra contraffatto: in due anni sequestrati 3,6 miloni di pezzi: I numeri sono stati presentati oggi alla Camera di commercio in occasione della firma dell’accordo con le Fiamme gialle per il contrasto alla Contraffazione. Allargando il periodo temporale e passando ...firenzetoday

La blockchain per combattere la Contraffazione e sviluppare la sostenibilità: In primis, per combattere la Contraffazione e aumentare la sostenibilità, ma anche per dare a ogni oggetto un’identità univoca che lo segua per tutta la vita. Loading... «Creiamo un passaporto ...ilsole24ore