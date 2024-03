Conto alla rovescia Valmalenco pronta Sotto i riflettori per tre grandi eventi internazionali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lasi appresta a diventare il centro del mondo del freeski nelle prossime settimane ospitando ben tredi livello internazionale. In Regione Lombardia a Milano, è stata presentata la tappa di Coppa del mondo di Dual Moguls, che chiuderà una lunga stagione di competizioni domanipresenza di duecampioni della specialità come il canadese Mikael Kingsbury e l’australiana Jakara Anthony, pronti a regalare spettacolo sull’impegnativo tracciato valtellinese. Dopo qualche giorno arriveranno invece gli specialisti del circuito di Coppa Europa, impegnati giovedì 21 e venerdì 22 marzo in due gare di aerials, i cosiddetti salti, mentre il finale è riservato ai Mondiali juniores delle specialità Moguls, Dual Moguls, Aerials, Dual Moguls Team e Aerials Team, programmati fra il 3 e il 6 aprile. È ...