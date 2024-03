Conte | “Su Ucraina e Gaza le posizioni del M5s non sono negoziabili Il nostro non è pacifismo astratto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Siamo tutti concentrati sulle modalità più adeguate e opportune per tutelare l’, ma questa strategia militare non sta dando frutti. Noi senza voler essere profeti lo avevamo anticipato con le nostre perplessità che ci spingevano a chiedere prima a Draghi e poi a Meloni di farsi portatori di una posizione negoziale per non arrivare a quello che vediamo ora. E non oso immaginare cosa succederà quando entreremo nel vivo nella campagna elettorale per le presidenziali americane”. Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle ed ex premier, Giuseppe, partecipando insieme a Romano Prodi alla presentazione del libro di Michele Ainis, ‘Capocrazia’, nella Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. Per“sarebbe stato opportuno, necessario e raccomandabile impostare da subito una svolta negoziale, perché man mano che ...